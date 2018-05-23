Елена Ханга: Для матери теннисистки я слишком мягкая

Вчера, 23:45

Елена Ханга рассказала о методах воспитания дочери. Телеведущая подчеркнула, что надеялась сделать из своей дочери настоящую чемпионку, однако, ее методы воспитания не совсем для этого подошли.

Известная телеведущая Елена Ханга в свое время отказалась от карьеры ради семьи. Женщина родила ребенка достаточно поздно – в 39 лет, и решила полностью отдаться воспитанию дочери. 16-летняя Елизавета-Анна всерьез занимается большим теннисом, но, пока весомых результатов в этом виде спорта она не достигла.

Елена Ханга, прочитав воспоминания о детстве одной из лучших теннисисток Елены Докич, сделала выводы о том, что чемпионов воспитывают в строгости. Оказывается, знаменитая теннисистка, вошедшая в 10-ку лучших мировых теннисистов, постоянно ходила с ушибами и синяками, так как ее избивал отец. Ханга подчеркнула, что ни разу и пальцем не тронула свою дочь и не собирается в дальнейшем этого делать.

Телеведущая считает, что с ребенком нужно уметь договариваться. Например, если он хочет новый телефон, то он должен его заслужить. Это намного важнее и полезнее авторитарных методов воспитания, как считает Ханга. Елена заверила, что вряд ли ее дочь будет нести флаг на открытии одной из Олимпиад в будущем, так как результаты должны быть еще в раннем возрасте. По ее мнению, в спорте не бывает такого, что со временем ребенок поймет, что он должен усердно трудиться для достижения результатов. Это либо приходит сразу, либо не приходит вообще.

Тем не менее, Ханга не сожалеет, что оставила карьеру ради семьи. Хоть ее дочь уже достаточно взрослая, Елена все равно принимает активное участие в ее воспитании. В конце она добавила, что считает себя слишком мягкой для матери теннисистки.