Самый сексуальный политик России стал встречаться со стюардессой из бизнес-класса

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Самый сексуальный политик России Михаил Абызов долго скрывал свою личную жизнь. Однако недавно журналистам удалось обнаружить, что бывший министр открытого правительства стал встречаться со стюардессой из бизнес-класса Валентиной.

28-летняя возлюбленная Михаила Абызова является родной сестрой модели Victoria's Secret Екатерины Григорьевой. Валентине не раз присваивали звание самой красивой стюардессы России. Пара впервые встретилась не на борту самолёта, а познакомилась из-за фото в Сети. Михаил Абызов, увидев девушку в форме стюардессы, настолько был поражён её внешностью, что захотел пообщаться и выяснил номер телефона, как сообщает VistaNews.

Стоит отметить, что на момент знакомства с Валентиной самый сексуальный политик уже был в разводе с супругой. Через три месяца после того, как начались отношений, он привёл стюардессу на встречу с бывшей женой, и они даже смогли подружиться. Сейчас пара живёт вместе с особняке в Подмосковье, не отходя друг от друга на все праздники и выходные.