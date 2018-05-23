Виктория Боня сбежала с места страшного ДТП

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Иногда звезды отечественного шоу-бизнеса становятся участниками скандалов после того, когда об их нелицеприятных поступках сообщают ранее близкие люди. Недавно Дарья Улановская сообщила о случае, который не красит бывшую подругу.

Улановская рассказала, как Виктория Боня еще до появления в столичной светской тусовке и телевизионной карьеры сбежала с места страшного ДТП, не оказав помощь пострадавшей женщине. По воспоминаниям Дарьи, они вдвоем ехали по вечерней дороге на автомобиле Виктории, который ей подарил богатый «спонсор». Внезапно прямо перед ними разыгралась дорожная драма. Явно пьяные юноши на иномарке врезались в «Жигули» и скрылись.

Из отечественного авто через лобовое стекло вылетела женщина и осталась лежать на асфальте в луже крови. Боня хладнокровно взглянула на ситуацию и вместо того, чтобы вызвать скорую помощь или подвезти пострадавшую до больницы, «дала по газам». После этого случая Улановскую передергивает, когда Боня сообщает о своей любви к животным и детям. По мнению Дарьи, Виктория никого не любит кроме себя.