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Звезда телесериала «Девочки не сдаются» рассказала о трудностях, которые она испытывает в воспитании дочери. Ей приходится идти на жертвы, чтобы подавать хороший пример.

Актриса Любовь Толкалина ломает себя ради дочери. Об этом она рассказала в одном из интервью. Женщине приходится всегда излучать положительную энергию и поддерживать себя в отличной форме, так как от нее многое зависит, ведь ее дочь Мария во многом подражает маме.

Любовь отметила, что многие мамы подростков должны ее понять, когда ради ребенка нужно всегда шутить, излучать позитив и всем видом показывать, что при любых жизненных обстоятельствах всегда нужно придерживаться положительного настроя.

Актриса призналась, что пренебрегает долгим здоровым сном, так как ей попросту жаль тратить на это время. Каждый раз, когда она ложится спать, ей хочется скорее начать новый день. Также актриса отметила, что может опоздать на съемки ради занятий йогой, которая и помогает Толкалиной поддерживать форму. Каждый день она уделяет этому занятию минимум 20 минут, что придает ей сил и энергии, которые уходят на съемочной площадке.

Актриса и правда подает отличный пример своей дочери. Так, несколько месяцев назад Мария удивила публику тем, что сильно похудела и ее физическая форма явно улучшилась. В этом ей помог правильный режим питания и регулярные сбалансированные физические нагрузки.

Напомним, что дочь осталась у актрисы после гражданского брака с Егором Кончаловским, о расставании с которым актриса объявила в 2017 году. Оба родителя, несмотря на разрыв, активно принимают участие в воспитании юной Марии.