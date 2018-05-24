Дочь или фото: Ольга Рапунцель сделала свой выбор

Сегодня, 01:30

Звездная семья в полном составе посетила ресторан, где посетители раскритиковали их за очередную попытку пиара и безразличие к собственному ребенку.

Ольга Рапунцель впервые стала мамой 1 апреля. С тех пор участница телепроекта "Дом-2" постоянно делится с подписчиками милыми фото со своей малышкой с прогулки, или в периоды домашних хлопот, постоянно демонстрируя, какая она вся из себя хозяйственная. Недавно в Instagram Ольга написала, что она настоящий «чистоплюй», постоянно занимается своим домом, очень любит готовить, однако после рождения малышки «все время 24/7 уделяю нашей крохе».

Дочь отнимает у мамочки столько сил и времени, что та частенько не успевает приготовить еду для семьи, и чтобы не голодать, они делают выбор в пользу ужина в ресторане. В микроблогах Ольги и Дмитрия довольно часто появляются семейные фото из различных заведений общепита.

Судя по последним фото, супруги отлично провели время в ресторане, прекрасно отужинали, да и малышке нравится бывать в подобных местах, где для ребенка созданы все условия. Однако одна из свидетельниц их трапезы заявила, что Ольга и Дмитрий только и делали что фотографировались, игнорируя своего плачущего ребенка: «Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи, а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. То кроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметил вас и спросил: «А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?». Таким образом, Рапунцель выбрала фото вместо дочери.