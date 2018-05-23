ДНК-тест не подтвердил наличие внебрачного сына у Муслима Магомаева

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Новым гостем шоу «Пусть говорят» стал певец Андрей Катков, назвавший себя сыном умершего в 2008 году исполнителя Муслима Магомаева.Елена Каткова (мать) подтвердила слова наследника. Елена Каткова работала личным фотографом у Муслима Магомаева.

Когда супруге легендарного певца делали операцию, он пребывал в Баку. Переживая за жизнь жены, музыкант нашел поддержку в любовнице. Тогда у Катковой и Магомаева случился первый и единственный секс. Узнав о беременности фотографа, исполнитель искренне обрадовался, а после рождения сына часто проводил с ним время.

До 27 лет Андрей Катков считал себя наследником Владимира Каткова, однако со временем его голос начали сравнивать с голосом Магомаева. Вскоре правда якобы раскрылась. В эфире «Пусть говорят» 27-летнему певцу предложили пройти ДНК-тест, развеяв все сомнения. Однако анализ не подтвердил наличие внебрачного сына у Муслима Магомаева.