"Заслужила": Нелли Ермолаева получила в подарок от мужа дорогую иномарку

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками подарком, полученным от супруга. Неожиданным презентом стала иномарка с красным бантом на крыше.

«Сюрприз от мужа», - пишет на своей странице в социальной сети Нелли. На снимке она стоит с букетом красных роз, а за спиной у неё подарок. Поклонники сразу вспомнили, что это вторая машина, которую муж презентовал Ермолаевой. 2 года назад ей был подарен Mercedes, в этот раз он решил, что это будет автомобиль марки Lexus.

Подписчики отметили, что Нелли заслужила машину, назвав подарок «сюрпризищем». Для поклонников подобный подарок стал отображением реальных чувств, которые испытывает супруг Ермолаевой по отношению к ней. По их мнению, именно такие сюрпризы должны устраивать их вторые половинки. Однако не все отнеслись к публикации позитивно, осудив Нелли за желание похвастаться перед публикой, которая и так знает, что девушка счастлива в браке.