Елена Темникова в купальнике: Стройная фигура звезды восхитила поклонников

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Популярная певица Елена Темникова продолжает свой райский отдых в одном из лучших отелей Турции Kaya Palazzo. Недавно певица восхитила поклонников своей стройной фигурой в новом купальнике.

Елена Темникова продолжает радовать пользователей сети красочными фотокадрами с Турции. На этот раз знаменитость сфотографировалась в купальнике и продемонстрировала прекрасные внешние данные. На этот раз фанаты не стали критиковать артистку за небольшую грудь, а наоборот, похвалили за рельефный живот.

«Бессовестно красива, как так можно», «Сама грация!», «Да какая же Вы идеальная», «Королева красоты. Хорошего отпуска, Лена», «Потрясающий животик. Очень рельефный», «Сколько у тебя купальников? Я еще с прошлого отпуска парочку приметила, а тут новые на подходе», «Лена, ну как так можно отпадно выглядеть?!», - комментировали снимок в бикини пользователи Сети.