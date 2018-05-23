Татьяна Навка поразила позой черепахи в честь праздника

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Фигуристка Татьяна Навка увлекается йогой, делясь знаниями о ней со своими подписчиками в Сети. Знаменитость также учитывает интересные для неё даты, и во Всемирный день черепах поразила поклонников позой черепахи.

«Итак, ещё одна асана «курмасана», в переводе – поза черепахи», - указала в подписи к фотографии Татьяна Навка. Она призвала поклонников в рамках праздника привлекать внимание к вопросам сохранения популяции этих животных, старательно над этим работая. Правда, поклонников больше привлекли не слова известной фигуристки, а её старания в йоге, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователи были поражены тем, как Татьяне Навке удалось так извернуться, чтобы сделать данную позу. Фанаты стали просить побольше рассказать им о йоге и научить гибкости. Некоторых подписчиков Татьяна Навка в образе черепахи рассмешила. Они отметили, что ей идёт такой странный вид.