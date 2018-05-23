Началова: Беременная Кудрявцева ушла в декретный отпуск

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В августе или сентябре 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева готовится стать мамой. Дабы настроиться на поздние роды, звезда шоу-бизнеса заранее ушла на временный покой.

О декрете телеведущей прессе рассказала ее близкая подруга – певица Юлия Началова. Беременная Лера Кудрявцева ушла на временный покой в сопровождении супруга – хоккеиста Игоря Макарова. 47-летней звезде было очень важно уйти в декретный отпуск в паре с мужем, поэтому сейчас она безумно счастлива, призналась Началова. Рожать Кудрявцева будет в августе или сентябре.

Телеведущая станет мамой во второй раз. Ребенок должен появиться на свет за границей. Ожидающие пополнение супруги ничего не рассказывают прессе в преддверии родов.