У шоумена Эдуарда Мацаберидзе выпали волосы в носу

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Это сильно разозлило 36-летнего мужчину. Публикацию с недовольством он выложил на своей странице Instagram.

У Эда Мацаберидзе, как он рассказал, выпали волосы в носу. По его словам, это был последний волосяной покров в пределах его головы.

"Как так? В носу волосы выпали? Понимаете, когда они там были, я всегда думал, а зачем они там. Но теперь я понимаю, что у меня лысый нос. Волосы в носу защищают нас от микробов. При помощи их я мог показывать всем, что готов к зиме, и что мой уровень гормонов в порядке. Я дико расстроен, как и мой нос. Берегите себя и свои волосы. Мойте руки с мылом. И займитесь чем-то", - написал шоумен в своём Instagram

Стоит отметить, Эдуард Мацаберидзе закончил Хмельницкий национальный университет и получил специальность "Менеджер пищевой промышленности".