StarHit соврал: На самом деле Ургант купил дом на Рублевке за $7 млрд

Сегодня, 13:15

Телеведущий «Первого канала» Иван Ургант высмеял журнал StarHit, опубликовавший расследование о покупке звездой дома за $7 млн.

В начале мая журнал StarHit взорвал информационное пространство новостью о покупке Иваном Ургантом шикарного особняка на Рублево-Успенском шоссе. Телеведущий якобы не знал, куда вложить лишние $7 млн, поэтому выбрал беспроигрышный вариант – элитный дом возле семейного поместья.

В эфире «Вечернего Урганта» звезда «Первого канала» иронично заявил, что StarHit соврал, ведь на самом деле он купил дом на Рублевке за $7 млрд. Громче всех над сенсационной новостью смеялась народная артистка Нина Ургант – бабушка телеведущего, пошутил звездный внучок.

С присущим себе юмором Иван Ургант рассказал, кто первым ему поведал о расследовании StarHit. Это был кот, с которым телеведущий разговаривает под воздействием «химический карандашей».

«Сейчас фото моего дома за $7 млрд висит в гостиной между иконами. Дети по утрам целуют его и кланяются», - высмеял «сенсацию» Ургант.

В завершении звезда «Первого канала» предложил журналу StarHit написать новость о том, как он загнал обучающего его детей французскому языку студента в клетку с медведем.