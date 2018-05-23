«Необычная девочка»: Муж Дианы Шурыгиной дал свое первое интервью

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Супруг скандально известной Дианы Шурыгиной дал первое интервью, где рассказал о заработках своей возлюбленной и её музыкальной карьере. Об этом сообщает информационное издание Super.

Андрей Шлягин рассказал, что заработок у его супруги нестабильный, так как девушка пока не имеет постоянного места работы. Также Диана не часто рекламирует продукцию или услуги в социальных сетях, поэтому утверждения, что у Шурыгина заработала миллион рублей является ложным, говорит Шлягин.

В будущем супруг Шурыгиной планирует устроить Диане тур по городам России, где «жертва» изнасилования сможет радовать поклонников своими песнями. Сейчас у Дианы есть собственный композитор, который пишет ей тексты и музыку.