СМИ: Меган Маркл хочет стать президентом США

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Теперь уже супруга принца Гарри Меган Маркл планирует взять гражданство Великобритании, но отказываться от американского не спешит: вдруг пригодится. Оказывается, женщина не раз говорила о своём желании стать однажды американским президентом.

Близкий к окружению Маркл человек сообщил иностранному изданию о том, что Меган уверено рассказывала о желании возглавить пост главы США. Во время интервью журналисту Пирсу Моргану в 2015 году девушка поведала, что в детстве мечтала стать телеведущей или президентом.

Известно также, что герцогиня Сассекская поддерживает теплые отношения с Бараком Обамой и его супругой, а также не раз комментировала политику Трампа, при чем не в самом лучшем свете, отмечая, что действия мистера Трампа "сеют рознь" и являются "женоненавистническими". Королевский историк в свою очередь отмечает, что амбиции Маркл под сомнением, ведь есть строгое ограничение на участие королевской семьи в политике. Кроме того, данную информацию опровергает и официальный представитель экс-актрисы.