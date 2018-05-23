Валерия Меладзе подписчики затравили в Сети из-за нового дорого авто

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После публикации фотографии с обновленным автопарком, фанаты певца решили установить справедливость и засыпали «мужчину из высшего общества» гадостями и слухами.

Валерия Меладзе подписчики затравили в социальной сети. Причиной ненависти и зависти стал новый автомобиль артиста, фото которого он опубликовал на странице в Instagram.

«Погода тёплая, пора пересаживаться на летние машины», - написал Меладзе под фотографией.

Несмотря на множество хейтерских комментариев, нашлись и те, кто поддержал любимого артиста.

«Вы талант!!! И что-то мне подсказывает, что ещё и прекрасный человек! Хоть кто-нибудь представляет, какой это тяжелый труд быть артистом?!», - пишет девушка. «Просто люди завидуют: и мне бы, а мне бы и …», - подчеркивает подписчица. «Миллионы людей имеют машины нечего не сделав, а он своим талантом заработал. Уважаю его, столько лет на сцене, красиво поёт», - подытожила женщина.

Судя по таким теплым словам, Валерию Меладзе не нужно оправдываться из-за покупки нового дорогого авто.