Анюта Рай опубликовала фото без бюстгальтера

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Анюта Рай постоянно радует своих поклонников новыми снимками. На своей страничке в социальной сети Instagram звезда разместила фотографию без бюстгальтера.

Популярная российская модель Анюта Рай является известной тусовщицей, которая практически каждый свой шаг фиксирует на своей страничке в социальной сети Instagram. Уроженка Екатеринбурга ранее именовалась Аней Харахашевой.

Известно, что девушка с раннего детства мечтала о карьере модели, для чего внесла корректировки в свою внешность – увеличила грудь и губы, а также исправила форму носа. Теперь звезда активно выставляет свои фотографии в стиле ню.

Так, недавно на ее страничке в социальной сети появилось фото без бюстгальтера, которое высоко оценили поклонники. Снимок сделан во время отдыха на берегу моря.

Модель поблагодарила своих фанатов за теплые слова и пообещала и дальше баловать редкими кадрами. Напомним, что многие поклонники и эксперты уверенны, что Анюта Рай увеличила себе ягодицы, но не хочет в этом признаваться.