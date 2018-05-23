Елена Воробей после операции перевезла дочь в Москву

Сегодня, 12:04

Елена Воробей поделилась с поклонниками радостной новостью, они перевезла свою дочь из Германии обратно в Россию. Напомним, что девочке сделали серьезную операцию на позвоночнике и теперь София идет на поправку.

50-летняя российская актриса и юмористка Елена Воробей забрала дочь Софию обратно в Москву из Мюнхена, где девочка проходила тяжелое лечение от сильно искривлённого позвоночника, из-за которого девочка испытывала сильную боль и не могла дышать. «Дорогие друзья, мы с доченькой вернулись в Москву, домой ! Наша мюнхенская весна наконец-то закончилась и впереди любимое лето!», - написала знаменитость у себя в микроблоге.

Поклонники в комментариях порадовались за Елену и пожелали крепкого здоровья её дочери Софии: «Сонечке полнейшего и скорейшего выздоровления!», «Ура!!!! Наши любимые Воробушки прилетели!», «Дай Бог здоровья Вам и Вашей семье», «Обожаю вас, вы солнечная, вы не сдаётесь, вы пример для многих! Здоровья вам и вашей доченьке!».