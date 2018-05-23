Диана Вишнева спустя 9 дней после родов показала идеальную форму

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41-летняя балерина Диана Вишнева 13 мая впервые стала мамой. Чуть более недели понадобилось спортсменке, дабы полностью восстановиться от родов, появившись перед объективами журналистов с осиной талией.

В ноябре прошлого года информационное пространство взорвала новость о беременности Дианы Вишневой. Сославшись на рекомендацию врачей, балерина отказалась от выступления на собственном фестивале, начав с супругом Константином Селиневичем готовиться к пополнению в семействе. Вплоть до родов звезда официально не подтверждала слухи о беременности, пока 18 мая в ее Instagram-аккаунте не появился трогательный пост.

«Добро пожаловать в наш мир, сынок», - прокомментировала балерина фото с первенцем.

К огромному удивлению фанатов и СМИ, спустя 9 дней после родов Диана Вишнева вышла на публику в идеальной форме. Облачившись в светлый брючный костюм, 41-летняя мама позирует на фоне Metropolitan Opera. Будто и не рожала, высказались фанаты о новом снимке кумира.