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Певица заставила фанатов переживать из-за выложенного фото в своём микроблоге. Она обнародовала снимок, который сделала, находясь на больничной койке.

Анну Шульгину положили под капельницу. Дочь певицы Валерии всегда была откровенной со своими фолловерами, частенько посвящая их в личную жизнь. К счастью, артистка рассказала своим поклонникам, что волноваться не стоит, поскольку данная процедура нужна в роли поддержки организма перед серьёзной работой, которая требует больших затрат энергии.

"Это нужно для запаса сил, чтобы запустить крутые песни", - прокомментировала фото артистка.

Подписчики в микроблоге Шульгиной тем не менее были встревожены её здоровьем и причиной медицинского вмешательства. Однако, Анна быстро отвечала своим фолловерам, что свидетельствует о здоровом состоянии звезды.