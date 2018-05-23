Фотомодель Мария Лиман стала участницей конкурса Мисс Максим 2018

Сегодня, 10:08

На данный момент 24-летняя девушка занимает первую строчку по данным голосования.

Российская фотомодель и телеведущая Мария Лиман стала участницей конкурса Мисс Максим 2018. Мероприятие продлится ещё один день. Сейчас девушка опережает других участниц на 6% и больше. А это по её словам уже немалый разрыв.

"Пока я лидирую по голосам среди всех участниц конкурса. Конечно, у президента Владимира Путина было своих голосов больше, но тем не менее очень хочется, чтобы меня поддержали на сайте Максим и отдали за меня свой голос, я буду очень благодарна. Вам нужно пролистать немало фотографий до момента, пока вы найдёте меня, но это правила конкурса", - написала в своём Instagram Мария.

Стоит отметить, с позапрошлого года Мария Лиман ведёт программу на канале Fashion TV и продолжает учиться в Академии Телевидения, а также ведёт активную общественную деятельность, которая связана с защитой природы и животных.