Утонченная Анастасия Квитко "прогнула" попой капот Ferrari

Вчера, 23:15

Конфуз с моделью произошел во время фотосессии. Любопытные подписчики нашли причину неприятного инцидента и посоветовали девушке подумать о диете.

Утонченная российская модель Анастасия Квитко прогнула попой капот Ferrari. Инцидент стал новостью дня среди поклонников девушки. Сообщается, что якобы во время необычного снимка Квитко присела на машину и сделала фото. О том, что капот "прогнулся", подшутили хейтеры, которые неоднозначно восприняли блики на красной машине.

«Русская Кардашьян» не стала оправдываться и разрешила пользователям Сети самим разобраться в этом «сложном вопросе». Примечательно, что снимки Квитко всегда популярны среди юзеров и набирают тысячи просмотров и репостов.

К слову, ранее Анастасия Квитко позировала в красивом облегающем топе с длинным рукавом и мини юбкой. Цветом костюма девушка подчеркнула свою женственность и красоту длинных локонов.