Точь-в-точь: Вера Брежнева стала подражать Ким Кардашьян

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Пользователи Сети стали сравнивать образы и платья Ким Кардашьян и Веры Брежневой, которые оказались практически идентичными. Однако Ким появилась в нем намного ранее и произвела намного больше фурора, чем Брежнева.

Певица Вера Брежнева на красной дорожке кинофестиваля в Каннах повторила впечатляющий образ американской светской львицы Ким Кардашьян. Однако поклонники не оценили стараний российской знаменитости и назвали Брежневу «колхозницей», на фоне лоска Кардашьян.

В Сети даже устроили голосование, где попытались выяснить - чей образ получился лучше. Победу одержала красавица Ким Кардашьян, а Брежневу юзеры прозвали «колхозницей»: «Не являюсь поклонницей стиля Ким. Но в этот раз, объективно, на ней платье сидит лучше», «Конечно Ким. Наша Вера как из колхоза», «Ну вот нет в наших звездах какого-то лоска что ли... Нет», «Брежнева косит под Ким?».