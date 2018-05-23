«Ах, эта свадьба!»: Экс-супруга Дмитрия Пескова выходит замуж

В интервью Екатерина подтвердила свое намерение связать судьбу с Андреем Григорьевым, который на 11 лет младше. Неожиданное предложение Пескова получила в небе во время полета с возлюбленным. Перемены в жизни женщины начались с кардинальной смены прически.
Пескова выходит замуж за моложавого юношу Андрея. Речь идет не о наследнице Дмитрия Пескова Елизавете, а о ее матери – Екатерине. По словам женщины, она нашла того с кем хочет связать себя узами брака. Андрей сделал предложение возлюбленной в небе во время экскурсии. Теперь влюбленные выбирают дату торжества.
В Сети обсуждают эту новость, а хейтеры успели обвинить Пескову-старшую в безответственности в выборе спутника жизни.
Но Екатерина не обращает внимания на завистников и продолжает радоваться жизни.