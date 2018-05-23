«Ах, эта свадьба!»: Экс-супруга Дмитрия Пескова выходит замуж

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В интервью Екатерина подтвердила свое намерение связать судьбу с Андреем Григорьевым, который на 11 лет младше. Неожиданное предложение Пескова получила в небе во время полета с возлюбленным. Перемены в жизни женщины начались с кардинальной смены прически.

Пескова выходит замуж за моложавого юношу Андрея. Речь идет не о наследнице Дмитрия Пескова Елизавете, а о ее матери – Екатерине. По словам женщины, она нашла того с кем хочет связать себя узами брака. Андрей сделал предложение возлюбленной в небе во время экскурсии. Теперь влюбленные выбирают дату торжества.

«Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск.», - сообщила Екатерина своим поклонникам.

В Сети обсуждают эту новость, а хейтеры успели обвинить Пескову-старшую в безответственности в выборе спутника жизни.

«Ах, эта свадьба! Екатерина, дочку сначало отдайте замуж, а сами уже бы после!», - сетуют недоброжелатели.

Но Екатерина не обращает внимания на завистников и продолжает радоваться жизни.