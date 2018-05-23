Лолита управляет болгарским имуществом Филиппа Киркорова

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Легендарная певица Лолита Милявская стала новым гостем популярного шоу «Вечерний Ургант». 54-летняя звезда рассказала телеведущему Ивану Урганту о подвластных ей квартирах Филиппа Кирковрова в Болгарии.

Не первый год Лолита строит в Болгарии эко-деревню для всех желающих. Оригинальный бизнес певицы стал одной из главных тем на шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий спросил Милявскую, сказывается ли ее дружба с Киркоровым на заграничных делах. Оказывается, Лолита управляет болгарским имуществом поп-короля, оформившего на 54-летнюю коллегу по шоу-бизнесу доверенность.

«Более того, когда я даю ему документы на болгарском для подписи, он просит меня перевести их на русский язык», - выдала Милявская не знающего родного языка Киркорова.

"Поп-король очень добрый человек, разрешающий всем знакомым абсолютно безвозмездно пожить в однокомнатной квартире в Варне и не только", подытожила болгарскую тему Лолита.