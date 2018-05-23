«Дешевая» модель Vogue из Ярославля жестко ответила фанатам на критику

28-летняя «Мисс Ярославль» Дарья Коновалова 5 месяцев назад стала дважды мамой. Роды никак не сказались на восхитительной форме модели Vogue, принявшейся фотографироваться в одних трусах на кухне.
Откровенные фото молодой матери пришлись не по душе многим поклонникам. Только «дешевая» модель фотографирует себя в обнаженном виде на кухне, считают пользователи Instagram. Некоторые почитатели Дарьи Коноваловой раскритиковали кумира за висящий живот и целлюлит. Модель из Ярославля молчать не стала и жестко ответила фанатам на критику.
В завершении Дарья пообещала фанатам продемонстрировать через 7 месяцев еще более привлекательную форму.