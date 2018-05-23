Елена Малышева считает себя сексуальной и мятежной

Сегодня, 09:05

В программе «Жить здорово!» дочь Роберта Рождественского Екатерина рассказывала о героях своих фотосессий. Фотохудожник заявила, что после съемок Елена Малышева заявила, что она мятежная и сексуальная.

Фотохудожница Екатерина Рождественская всегда с неожиданной стороны открывает нам звезд. Так, одной из героинь ее фотосессии стала знаменитая доктор и телеведущая Елена Малышева. Как известно, женщина носит очки, от чего вынуждена терпеть неудобства. Во время съемок она предстала перед камерой без очков, что сделало ее более сексуальной.

Во время обсуждения проекта, участницей которого стала ведущая, Рождественская заявила, что именно портрет 57-летней Малышевой является ее самым любимым, ведь он с достаточно неожиданной стороны открывает нам знаменитость. К образу доктора приложили свои умелые руки гримеры и стилисты.

Известно, что участниками данного проекта Екатерины Рождественской стали также Григорий Лепс, Дмитрий Нагиев, Иосиф Кобзон и Екатерина Андреева.

Во время программы «Жить здорово!» фотохудожница рассказала о курьезных моментах работы со звездами. Также она призналась, что для нее важно иметь хорошее зрение.

Напомним, что 20 лет назад у дочери Рождественского взорвалась лампа, в результате один глаз перестал видеть.