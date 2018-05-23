Потертого Диму Билана на вокзале приняли за бездомного

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Популярный артист Дима Билан в микроблоге засветил новое фото, на котором его с первого раза не узнали преданных фанаты. Дело в том, что потертого Билана в джинсовой куртке и с «Дошираком» приняли за бездомного.

Дима Билан признался, что на днях опоздал на поезд, когда вышел за «Дошираком» на промежуточной станции. Поезд тронулся раньше времени и артист остался на вокзале города Томска. Поклонники, смотря на снимок, сперва и не узнали в «бездомном» с «Дошираком» знаменитого российского артиста.

«Как же без Доширака?», «Серьезно? Доширак, даже не представляется», «Не узнала бы, если б встретила», «А где Билан-то, вижу только бездомного на чемоданах», «С таким количеством вещей... за дошираком? бывает же», «Дима, вам нужно больше отдыхать, очень усталый вид», «Вот как бомж на этом фото», - прокомментировали снимок интернет-пользователи.