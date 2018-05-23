Звезды «Блондинки в законе» Сельма Блэр и Эли Лартер встретились впервые с 2001 года

Сегодня, 08:34

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась презентация новой линии косметики от всемирно известного бренда Nyakio. Мероприятие посетили многие голливудские звезды.

Самым громким событием запуска Nyakio в Лос-Анджелесе стало воссоединение актрис из «Блондинки в законе». Сельма Блэр и Эли Лартер встретились впервые с 2001 года. Исполнительница роли Вивиан Кенсингтон посетила мероприятие вместе с сыном Артуром Сент-Блейком. Папарацци отметили превосходную физическую форму 45-летней звезды, облачившуюся в белую майку и серые джинсы. Также небрежно заявилась на мероприятие Nyakio Эли Лартер, сверкнувшая молочной блузкой и классическими синими джинсами.

Презентацию новой линии косметики решила не пропускать и звездная Эми Смарт, заострившая внимание фотокамер на не самом скромном вырезе на груди. Глава Nyakio Камоче Гриеко также вышла к гостям, сделав пару общих фото.