Супруги принц Гарри и Меган Маркл впервые посетили светский раут

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Герцог и герцогиня Сассекские почтили присутствием прием в саду Букингемского дворца, посвященного грядущему 70-летию принца Чарльза. Во время мероприятия принца Гарри едва не укусила пчела, любопытство которой вызвало смех у Меган Маркл.

Первый прием в Букингемском дворце запомнится всем приездом принца Гарри и Меган Маркл. Супруги почтили присутствием принца Чарльза, который готовится отметить свое 70-летие. Новость о том, что молодожены впервые посетили светский раут быстро набрала популярность в Сети. Любопытные пользователи Интернет обсудили наряд новоиспеченной герцогини Меган. Она выбрала для похода на светский раут пудровый цвет наряда и шляпку. Сообщается, что производителем стала одна из любимых марок герцогини Кембриджской Кэтрин. Интерес привлекла и шляпка Меган Маркл.

Дополнила образ супруга принца Гарри нюдовыми туфлями на шпильке. Меган внимательно следила за речью супруга, который поблагодарил отца за служение своей стране, и улыбнулась, когда Гарри попытался отогнать от себя назойливую пчелу. После этого супруги пообщались с приглашенными и покинули прием.