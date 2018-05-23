Кардашьян взбудоражила поклонников откровенными фотографиями

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На снимке звезда предстала абсолютно без одежды и в который раз отрекламировала свою линию духов.

Американская знаменитость Ким Карадашьян полностью обнажённой взбудоражила своих фанатов откровенным снимком. На фото в Instagram не видно лица светской львицы. Кадры лишь показывают шикарные формы модели. Чтобы работа не казалась уж слишком развратной, звезда решила прикрыть руками свои интимные места.

Фанаты Ким Кардашьян пришли в восторг от такого поста. Данная публикация незамедлительно вызвала ажиотаж среди поклонников знаменитой модели, которые начали комментировать своё восхищение роскошными формами модели.