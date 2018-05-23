Татьяна Лютаева тяжело пережила развод дочери Агнии с Чадовым

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Сыграв роль роковой красавицы Анастасии Ягужинской в легендарном фильме «Гардемарины, вперед», Татьяна Лютаева отказалась от съемок в множестве рейтинговых фильмов, выбрав тихую семейную жизнь с литовцем Олегасом Дитковскисом.

Миллионы зрителей, смотрев «Гардемарины, вперед», были уверены, что Лютаева влюблена в актера Сергея Жигунова, сыгравшего возлюбленного Анастасии Ягужинской, гардемарина Александра Белова. Однако, еще перед съемками легендарного фильма, российская звезда кино вышла замуж за литовского студента. Олегас Дитковскис увез Лютаеву к себе на родину, впоследствии превратив ее из одной из самых востребованных актрис в домашнюю сиделку.

Семейной идиллии у Татьяны не вышло: муж все чаще уходил из дома в одиночестве, не желая кому-либо показывать красотку-жену. За 10 лет практически самостоятельной жизни, Лютаева поступила в Русский драматический театр Вильнюса и организовала в Литве «Русское кино». Актриса ушла от Дитковскиса, создав новую семью с Рокасом Раманаускасом – сын звезды сериала «Долгая дорога в дюнах». Позднее Татьяна захотела уехать в Москву, из-за чего второй брак также распался.

Горьким опытом закончился и союз дочери Лютаевой – Агнии Дитковските, встречавшейся с 2006 года с российским актером Алексеем Чадовым. Пара дважды расставалась, родив после первой серьезной ссоры сына Федора. Лютаева тяжело пережила развод наследницы, назвав любой распад семейства «маленькой смертью».