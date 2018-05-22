«Уйди старушка»: 17-летняя дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы

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Пользователи Сети раскритиковали внешний вид юной старшей наследницы экс-солистки группы «ВИА Гра». Прекрасная девушка Соня Киперман за время проведенное за границей стала одногодкой своей звездной родительницы, которая на свои годы демонстрирует чудеса вечной молодости.

В социальной сети появились совместные фото Веры Брежневой и ее дочери – Сони. В стильных образах белокурые красотки провели фотосет и продемонстрировали модные луки. Однако, после публикации снимков в Интернете оказалось, что 17-летняя дочь Веры Брежневой выглядит старше своей мамы. Причиной стало повзрослевшее лицо юной девушки. За время пребывания за границей она работала и трудилась, чем естественно нарушила свой биоритм и спровоцировала преждевременное старение.