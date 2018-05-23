Анна Калашникова обзавелась шикарными апартаментами в Испании

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Известная актриса и модель сейчас активно обустраивает свою новую квартиру у теплого моря.

Актриса и модель Анна Калашникова решила последовать модной тенденции и обзавелась шикарными апартаментами за рубежом, в которых она с родными планирует проводить все летние каникулы. На днях она со своей семьей и сыном вернулась из Испании, где на протяжении недели обустраивала новое жилище у теплого моря. Модель отметила, что это дело непростое, довольно хлопотное, но очень приятное и творческое, ведь можно проявить свой вкус и предпочтения, добавив, что ей очень нравится раздумывать, подбирать, изобретать, создавая уют и красоту вокруг.

За эту неделю Калашникова успела купить много разнообразных элементов декора, одобрила мебель вместе с дизайнером, который помогает ей в обустройстве квартиры, а также хорошо отдохнула, покупалась, позагорала, и подыскала футбольную секцию для своего сына.

Актриса признается, что если бы не работа, то с удовольствием задержалась бы в Испании.