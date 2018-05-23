Кадони: Роман Гриценко из «Дома-2» работал в эскорте

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Влад Кадони пролил свет на темное прошлое Гриценко. Бузова была в шоке, узнав, что Роман работал в эскорте.

Роман Гриценко уже довольно долго завоевывает сердце знаменитой телеведущей программы Ольги Бузовой. Также Кадони не забыл упомянуть и о многочисленных пластических операциях звезды «Дома-2». Молодой мужчина уже давно пытается добиться расположения Бузовой, однако Кадони поспешил рассказать некоторые секреты актера. Он не уточнил, откуда у него такие скандальные факты из прошлого Гриценко. В начале Ольга не поняла, о ком конкретно говорит Кадони, однако тот поспешил объяснить девушке, кого конкретно он имеет в виду. «Есть информация, что Кадони до многочисленных операций на лице занимался эскортом», - говорит Роман.