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Недавно популярный рэпер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой был запечатлён с пожилой женщиной, которая читает газету и «мило улыбается».

Одет Гуф был в белую одежду и часы, а в руке у него была пачка денег. При этом выглядел он на фоне старушки с газетой в розовой шляпе очень дерзко.

Публикация стала популярна и собрала больше 43 тысяч лайков и множество комментариев. Однако интерес составляет не это, а один единственный комментарий. В нём Топурия приревновала Гуфа к бабушке.

Екатерина так и написала: «Я ревную». Теперь в романе между Гуфом и популярной певицей можно даже и не сомневаться, ведь до этого были и общие снимки, и общие путешествия, и общий отдых.