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Бузова перестала стесняться брекетов

Сегодня, 19:23

Сестра именитой в России певицы Ольги Бузовой опубликовала снимок с возлюбленным. Комментаторы неожиданно осудили фото из-за того, что привлекательная и стройная девушка приоткрыла рот и показала своему избраннику «железные зубы».

В Сети появился снимок Анны Бузовой. По словам комментаторов, она перестала стесняться брекетов и свободно позирует с ними перед камерами.

 

«Хорошие. Вы молодцы, видно, что дорожите друг другом и отношениями», - подчеркивают подписчики.

«Аня, не стесняйся брекетов! Они тебя не портят. Ты красотка! А когда прикрываешь рот, наоборот, некрасиво смотрится. Улыбайся!», - сообщает поклонница.

«Урааа! Это что-то невероятное! Третье фото за два месяца!», - подытожил подписчик.

К слову, Ольга Бузова открывает свой собственный ресторан правильного питания. Известная поп-артистка работала над воплощением идеи около двух лет.

А вот сестру Ольги Бузовой назвали анорексичной. Так подписчики отреагировали на хрупкое тело звездной родственницы поп-певицы.

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