Фото 48-летней Дженнифер Лопес в прозрачных брюках изумило Сеть

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Поклонники певицы восторженно восприняли представление в Лас-Вегасе новой песни «Dinero» («Деньги»). По мнению пользователей Интернет, Джей Ло стала еще более сексуальной и привлекательной.

Фото 48-летней Дженнифер Лопес опубликовали западные СМИ после презентации новой песни артистки. Певица в прозрачных брюках продемонстрировала идеальную фигуру и прелести своих длинных ног. Изумило Сеть и состояние блестящей кожи звезды, ее облик поразил и порадовал даже хейтеров, которые ранее глумились над возрастом Дженнифер Лопес. В соцсети внешний вид подтянутой артистки сразу же подчеркнули истинные поклонники. По их словам, Джей Ло буквально изумила их.

К слову, Дженнифер Лопес решила продать свое платье с Met Gala. Начальная цена за наряд Balmain с высоким разрезом, черным перьевым подолом и вышивкой креста - пять тысяч долларов. Причину избавится от оригинального наряда неизвестна.