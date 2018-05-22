Шева из «Дом-2» организовала встречу с Шароваровым пощёчинами

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Участники «Дом-2» продолжают демонстрировать повальный эпатаж. Многие недоумевают, неужели для того, чтобы остаться в проекте, необходимо постоянно демонстрировать свой скандальный характер.

Саша Шева из «Дом-2» не стала исключением, когда вернулась из своего отпуска. Со слов женщины, её, казалось бы верный мужчина, во время разлуки занимался сплошным флиртом с Леной Хроминой.

За это при встрече с Виктором Шароваровым после отпуска, она наградила того пощёчинами.

Свой отпуск Шева проводила в родном городе, чтобы побыть с дочкой. Это заняло лишь пару недель, и та надеялась, на сделанные Шароваровым заверения, что он будет верно её ждать.

Во время её отсутствия, ведущие «Дом-2» решили отправить Шароварова на Поляну. Его напарницей стала Лена Хромина, с которой у того и ранее были достаточно близкие отношения.

Позже мужчина признал, что возобновление флирта с блондинкой – это его роковая ошибка.

Похоже, Шева не поверила. Она назвала своего приятеля конченым человеком и отвесила ему ряд пощёчин. В то же время пара не рассталась и вновь глядит друг на друга влюблённым глазами. С видео их встречи можно ознакомиться здесь.

Посетители Сети уже назвали Сашу Шеву за это тряпкой.

В то же время сообщается, что и Саша Шева во время отпуска уделяла время не столько дочери, сколько себе любимой.