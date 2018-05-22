Волочкова оделась на детский утренник как на стриптиз

Сегодня, 19:07

Платье балерины было настолько короткое, что первые ряды зрительного зала смогли увидеть белье Волочковой.

Анастасия Волочкова является достаточно известной личностью и балериной, поэтому, о ней, как и о многих звездах, постоянно говорит общество. На этот раз предметом бурного обсуждения стала длина платья, которое балерина надела на детский утренник. Родители были в ужасе от наряда балерины, им казалось, что Волочкова вот-вот начнет танцевать стриптиз прямо на детском утреннике. Несмотря на неоднозначную реакцию, Анастасия предпочла не отвечать на критику, но все же возможность комментировать видео в Instagram отключила.

Девушка приехала на благотворительный детский концерт, который состоялся в Краснодаре. Артистка сразу же решила поделиться последними событиями со своими подписчиками в соцсетях, опубликовав видео с выступления. На записи Волочкова поет детскую песню в окружении детей. При этом, многие отметили откровенный наряд балерины: глубокий вырез и очень короткая длина платья, которое, к тому же, еще и полупрозрачное. Зрители перешептывались, обсуждали звезду и говорили, что она оделась как будто собралась танцевать стриптиз, некоторые закрывали своим детям глаза.