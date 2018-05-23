Дана Борисова напугала фанатов морщинистой грудью с пятнами

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Звёзды шоу-бизнеса, видимо, окончательно решили, что главной их работой является эпатаж, эпатаж и еще раз эпатаж. Ну не могут же они не видеть, как выглядят на фотографиях, которые размещают в аккаунтах для своих поклонников.

Пополнила их ряды и Дана Борисова. Она, вслед за Волочковой, решилась продемонстрировать свою грудь. Фолловеры сразу обратили внимание, что та в пятнах и какая-то морщинистая, многие фанаты просто пришли в ужас.

Их мнения о причинах диаметрально различны. Некоторые предполагают это следствием того, что Борисова много времени проводит на солнце. Наверное, после этого наступила гиперпигментация. Так называют выступление веснушек. В то же время это не поясняет того, что грудь стала ещё и морщинистая.

Другие считают это побочным явлением принимаемых инъекций. В подтверждение своих слов они приводят визуальные наблюдения, что Борисова становится «какой-то восковой».

Многие от фото пришли в ужас. Они недоумевают, зачем выкладывать в Сети подобный «срам», который точно не от загара. Они задают вопросы своей любимице, не стыдно ли ей.

Подписчики сообщают Борисовой, что она является молодой, а тело стало как у «столетней бабки» и предлагают убрать «этот ужас».

Борисова признала наличие проблемы и проинформировала поклонников, что намерена прибегнуть к помощи профессионалов.