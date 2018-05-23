Актриса Кэти Холмс приобщает юную дочь Тома Круза к светской жизни

Сегодня, 04:30

Женщина отвела девочку на гала-вечер Американского театра и балета, который проходил в Нью-Йорке в Метрополитен опере. На мероприятии присутствовали очень много звёзд Голливуда. Однако 12-летняя Сури не растерялась и во всю позировала перед камерами.

Актриса Кэти Холмс решила выбрать для выхода «в свет» весенний образ, а именно миди-платье мятного цвета, на котором были изображены цветы. Дизайнером одежды был Zac Posen. На ногах у женщины были туфли от Harry Winston. Образ дополнял клатч молочного цвета.

На голове у Холмс были кудри, а в макияже акцент был сделан именно на глаза. На этот раз актриса решила взять с собой 12-летнюю дочь Сури, и таким образом приобщить юную девочку к светской жизни. Для дочери Тома Круза и Кэти Холмс выбрали похожий образ. На неё одели платье с красными розами.

Кэти Холмс и Том Круз расстались ещё в 2012 году. Тогда СМИ заявили, что актёр ушёл из семьи из-за увлечения сайентологией. Об этом заявила и сама Кэти. Она даже хотела полностью отнять ребёнка у Круза, мотивируя решение сомнительным увлечением экс-мужа.

Спустя некоторое время после разрыва актёр общался с девочкой, но по рекомендации настоятеля своей церкви делать это перестал.