В Сети раскритиковали за «волосатые подмышки» старшую дочь Мадонны

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Недавно 21-летняя Лурдес Леон, именно так зовут дочку легендарной певицы, снялась в рекламе для компании MadeMe и Converse. Однако многие увидевшие фото люди пришли в ужас от обильного количества волос на теле девушки.

В итоге пользователи Сети раскритиковали старшую дочь популярной певицы. Они были в шоке, что у девушки такая знаменитая мать, а она выглядит такой неухоженной.

Однако нашлись и те, кто начал защищать «волосатые подмышки» Лурдес Леон. Они заявили, скорее всего девушка является сторонником бодипозитива. Приверженцы этой феминистской теории стараются доказать всем, а возможно просто самим себе, правдивость известной пословицы: «Что естественно, то не безобразно».