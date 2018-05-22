Подруга жены Александра Кержакова поведала, куда таинственно пропадала

Сегодня, 17:45

В мире знаменитостей шоу-бизнеса и «героев спорта» разборки, похоже, не прекратятся никогда. Они, видимо, подпитывают либо их имидж, либо собственное «эго».

В этот раз в эпицентр скандала попала Милана Кержакова, жена известного футболиста Александра Кержакова, которая неожиданно пропадала. Её подруга поведала, куда и зачем та таинственным образом исчезла.

Жена Кержакова неделю назад объявила о расставании с мужем, с которым уже давно «не в отношениях». Они резко ухудшились после смерти отца Миланы Вадима Тюльпанова, который состоял в Совете Федераций.

Он много значил для женщины. После его ухода из жизни у неё началась депрессия. Чтобы прийти в себя, ей пришлось даже прибегать к помощи зарубежных врачей.

Журналисты, близкие к миру шоу-бизнеса, периодически намекали, что семья Кержаковых на грани развода. В то же время Милана упорно опровергала эти слухи. Он сообщала, что если что-то произойдёт, то проинформирует об этом первой.

Про Кержакова она пишет, что он пока что её муж, и никто не имеет права порочить его честь. С её слов, этот человек сделал для неё очень многое, за что она ему благодарна.

Как стало известно, для того, чтобы спасти свой брак, Милана прибегала к помощи экстрасенса. Та сообщила, что Кержакова повторяет судьбу Екатерины Сафоновой.

Подруга жены Кержакова считает экстрасенса мошенницей.