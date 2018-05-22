Успехи Лизы и Гарри Галкиных у логопеда умилили Сеть

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Ролик занятия опубликовал в Instagram отец двойняшек Максим Галкин. Супруг Аллы Борисовны постоянно держит поклонников в курсе развития деток.

В соцсети Instagram Галкин опубликовал видео занятий Лизы и Гарри. Успехи двойняшек Галкиных у логопеда умилили пользователей Интернет. Дети успешно демонстрировали ранее как они стали моделями на модном детском показе. Пели песни для папы на камеру, играли с мамой в разные игры и рассказывали стихи. Теперь новое занятие в жизни детей Галкина и Пугачевой решили запечатлеть на камеру. Сообщается, что Лиза и Гарри активно работают над собой и радуют родителей.

«Девочка очень хороша! Все дети милы, но она хороша естественной красотой больших глаз, светлыми, вьющимися волосами и явным артистизмом!», - подмечают подписчики. «Гарри красатунчик маленький, такой юморной пацан, это не дети, а чудо какое-то, клевые не могу прям», - пишет девушка.

Ролики и фото Лизы и Гарри Галкиных стабильно набирают тысячи просмотров в Интернет.