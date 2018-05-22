Седокову заподозрили в беременности

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Седокова опубликовала фотографию в Instagram с весьма загадочной подписью. Девушка пишет, что в ее жизни скоро все очень изменится.

Анна Седокова известна как бывшая солистка группы «ВИА-Гра», после ухода из группы девушка занялась сольной карьерой, а также попробовала себя в качестве телеведущей. После загадочной публикации в соцсети, подписчики просто взорвали комментарии певицы своими предположениями. Седокова спросила у своих подписчиков, заметили ли они изменения в ней: «Замечаете перемены во мне? Вы же всегда так тонко всё чувствуете… У меня абсолютно новый период в жизни. Происходит что-то необыкновенное, новое... Что же изменилось?».

И все фанаты в один голос начали твердить о том, что Анна ждет ребенка. Хотя буквально недавно Анна выкладывала фотографии в коротком топе, и беременного живота пока что не видно. Подписчики заподозрили, что пока что Анна на маленьком сроке беременности.

Напомним, что 35-летняя актриса уже воспитывает двух детей: Монику и Алину. Слухи о новой беременности Седокова еще никак не прокомментировала.