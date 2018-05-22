Ефросинина называет себя "пилатесной маньячеллой"

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Ефросинина просто помешана на спорте и здоровом образе жизни. Также Маша не может жить без работы.

Мария Ефросинина известна как украинская телеведущая и актриса. Девушке 38 лет, однако на свой возраст Маша не выглядит. Многие, увидев актрису впервые, дают ей не больше двадцати. Хотя телеведущая уже имеет двоих детей, девочку и мальчика, с которыми часто проводит время на свежем воздухе. По многочисленным публикациям в Instagram, в глаза сразу бросаются необычные фотографии с занятий спортом.

Ефросинина очень увлекается пилатесом, в шутку называя себя «пилатесной маньячеллой». Актриса часто общается со своими фанатами в комментариях, давая им советы по поводу спорта или планирования.

Нужно подчеркнуть, что Мария является ярой фанаткой списков дел на день, планирования и ежедневников. Звезда часто говорит, что любит заполнять ежедневник от руки, так как это дисциплинирует, и таким образом она точно знает свой список дел на день.