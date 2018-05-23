Поклонники: Беременность Наташи Королевой оказалась фейком

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В сети появилась информация о беременности популярной российской певицы Наташи Королевой. На своей страничке в социальной сети звезда выложила фото, где Тарзан обнимает ее за живот.

Сама того не подозревая, Наталья Королева спровоцировала слухи о своей беременности. Дело в том, что поклонники певицы на ее страничке в социальной сети увидели снимок, где ее муж Сергей Глушко (Тарзан) обнимает ее за живот. Особая нежность, которой пронизана фотография, навела поклонников пары на мысль о том, что они ожидают пополнения в семействе.

Королева и Глушко в кадре выглядят очень счастливыми, да еще и хештег любовь и семья ввели многих в заблуждение. Всего за несколько часов данный пост на страничке звезды собрал более 45 тысяч лайков и 570 комментариев, многие из которых были поздравительными.

В обсуждении пользователи сошлись во мнении, что у пары обязательно должна еще родиться и дочка.

Напомним, что Королева и Глушко воспитывают совместного сына Архипа, которому уже исполнилось 16 лет. На данный момент парень учится в США и общается с родителями достаточно редко.

Пока такую информацию не прокомментировали ни Королева, ни Тарзан. Загадочное молчание многие восприняли как фейк.