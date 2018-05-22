Поклонники: Кэти Топурия хорошо влияет на Гуфа

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В социальных сетях армии фолловеров Кэти Топурии и Гуфа, в миру Алексея Долматова, не перестают обсуждать «легализацию» их романтических отношений. Солистка A’Studio и скандальный рэпер «вышли из тени» после длительного тайного романа, который для светской тусовки был секретом Полишинеля.

Недавно появившаяся фотография на страничке рэпера приятно удивила подписчиков. Поклонники отметили, что Топурия хорошо влияет на Гуфа. Вечно одетый под "гопника", в темных толстовках с капюшоном Долматов, предстал перед пользователями в белых одеждах, выбритый и без странного блеска в глазах, который выдавал его нездоровые пристрастия. Без сомнения, Топурии удалось вдохнуть новую жизнь в депрессивного скандалиста.

Слухи о романе таких непохожих по образу жизни звезд возникли еще два года назад, когда Кэти была супругой Льва Гейхмана. Затем последовало рождение их дочери Оливии и сенсационный развод. Недавно Топурия и Гуф перестали скрывать свои близкие отношения и дали понять своим поклонникам, что в их жизни наступает новый этап. Кстати, не все фолловеры Долматова довольны такими кардинальными переменами в имидже рэпера.