Алексей Воробьев показал секси-снимок «вместо тысячи слов»

Сегодня, 13:44

Представитель России на конкурсе "Евровидение 2011" показал в соцсети необычное фото. Экстремальная публикация получила необычную подпись и зависть со стороны подписчиц.

В социальной сети Алексей опубликовал необычное фото. Розгаряченная пара вызвала много вопросительных взглядов.

«Объятия - как рафеэлло, вместо тысячи слов», - написал Воробьев.

Алексей показал секси-снимок с прекрасной спутницей. В комментариях к публикации российского музыканта и победитель проекта «Лёд и пламень» подписчики оставили неожиданные записи.

«Причесон как у Элвиса Пресли, и собачку зовут твою Элвис», - пишет девушка. «Алекс любит обнимашки?», - интересуются подписчицы. «Между прочим учёные установили, что обнимашки очень благоприятно влияют на организм, здоровье)) и рафаэлло)», - подчеркивает фанат.

К слову, Алексей Воробьев актёр, режиссёр и посол доброй воли ООН, ведет активную светскую жизнь.