VistaNews.ru


Алексей Воробьев показал секси-снимок «вместо тысячи слов»

Сегодня, 13:44

Представитель России на конкурсе "Евровидение 2011" показал в соцсети необычное фото. Экстремальная публикация получила необычную подпись и зависть со стороны подписчиц.

В социальной сети Алексей опубликовал необычное фото. Розгаряченная пара вызвала много вопросительных взглядов.

«Объятия - как рафеэлло, вместо тысячи слов», - написал Воробьев.

Алексей показал секси-снимок с прекрасной спутницей. В комментариях к публикации российского музыканта и победитель проекта «Лёд и пламень» подписчики оставили неожиданные записи.

«Причесон как у Элвиса Пресли, и собачку зовут твою Элвис», - пишет девушка.

«Алекс любит обнимашки?», - интересуются подписчицы.

«Между прочим учёные установили, что обнимашки очень благоприятно влияют на организм, здоровье)) и рафаэлло)», - подчеркивает фанат.

К слову, Алексей Воробьев актёр, режиссёр и посол доброй воли ООН, ведет активную светскую жизнь.

Подписаться:

Поделиться:



Рекомендуем


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях