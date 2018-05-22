Алексей Воробьев показал секси-снимок «вместо тысячи слов»

Представитель России на конкурсе "Евровидение 2011" показал в соцсети необычное фото. Экстремальная публикация получила необычную подпись и зависть со стороны подписчиц.
В социальной сети Алексей опубликовал необычное фото. Розгаряченная пара вызвала много вопросительных взглядов.
Алексей показал секси-снимок с прекрасной спутницей. В комментариях к публикации российского музыканта и победитель проекта «Лёд и пламень» подписчики оставили неожиданные записи.
«Причесон как у Элвиса Пресли, и собачку зовут твою Элвис», - пишет девушка.
«Алекс любит обнимашки?», - интересуются подписчицы.
«Между прочим учёные установили, что обнимашки очень благоприятно влияют на организм, здоровье)) и рафаэлло)», - подчеркивает фанат.
К слову, Алексей Воробьев актёр, режиссёр и посол доброй воли ООН, ведет активную светскую жизнь.