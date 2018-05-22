Тимати и Егор Крид презентовали новый клип на песню «Гучи»

Сегодня, 13:01

Популярные российские рэперы Тимати и Егор Крид презентовали свою новую совместную видеоработу на песню «Гучи». Поклонники оценили шуточный клип, а также необычное преображение во внешности знаменитостей.

Тимати и Егор Крид выпустили свой новый клип на песню «Гучи». В видеоролике знаменитые рэперы удивили своим внешним видом, а именно разноцветными дредами, золотыми зубами, татуировками на лицах и конечно же фирменными вещами от бренда Gucci. За первый час публикации клип собрал уже более 120 тысяч просмотров.

«Шикарно! Всегда в топе и тренде!», «Подняли настроение, благодарю», «Супер!!!! Как всегда на высоте!», «Последняя серия холостяка, понятно», «Нормальный такой стеб новой школы», «Тимати красавчик», «Хорошая реклама Гучи», «Что я увидела только что? Тимати удивляешь меня», - прокомментировали новый клип поклонники рэперов.